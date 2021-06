Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ça va être compliqué pour cet ancien du PSG !

Publié le 4 juin 2021 à 7h00 par La rédaction

Pour le poste de latéral gauche, l'ASSE songerait à Arthur Zagre. Néanmoins, les Verts vont devoir faire face à une grosse concurrence sur le dossier.

Alors que quelques départs se profileraient, l’ASSE aurait l’intention de se renforcer cet été afin de ne pas connaître une saison aussi compliquée que la précédente. Et c’est notamment le secteur défensif qui intéresserait Claude Puel. Alors que Mathieu Debuchy va faire ses valises, le club stéphanois se tournerait vers Wajdi Kechrida. Mais le technicien français chercherait également du renfort aux autres postes défensifs. Et dans le couloir gauche, Claude Puel penserait à Arthur Zagre, qui sort d’une saison compliquée avec Dijon (seulement cinq rencontres disputées toutes compétitions confondues) où il a été prêté par l’AS Monaco. Néanmoins, les Verts ne seraient pas les seuls sur le latéral gauche.

Plusieurs clubs également sur Arthur Zagre