Mercato - ASSE : Claude Puel tient sa première recrue estivale !

Publié le 1 juin 2021 à 1h15 par D.M.

L'ASSE aurait trouvé un accord avec Wajdi Kechrida, qui devrait signer, dans les prochains jours, un contrat de quatre ans.

« Ça fait trois mercatos que Saint-Étienne n'est pas acteur sur le marché et sur le plan financier. (…) Il sera difficile d'être acteur une nouvelle fois cet été et je pense que nous ne serons pas les seuls » confiait Claude Puel il y a quelques semaines. En grande difficulté financière, l’ASSE va chercher des opportunités sur le marché notamment pour remplacer Mathieu Debichy, sur le départ. A la recherche d’un latéral droit, le club stéphanois aurait ciblé Wajdi Kechrida, sous contrat jusqu’en juin avec l’Etoile Sportive du Sahel. Et un accord aurait été trouvé dans ce dossier.

Un contrat de quatre ans attend Kechrida