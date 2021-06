Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un tout nouveau scénario à l'étude pour ce joli coup en Serie A ?

Publié le 20 juin 2021 à 14h15 par A.D.

Très en vue du côté de Sassuolo, Manuel Locatelli séduirait à la fois le PSG et la Juventus. Pour rafler la mise, les Bianconeri voudraient proposer un prêt avec obligation d'achat aux Neroverdi.

Etincelant cette saison avec Sassuolo, Manuel Locatelli confirme à l'Euro. En effet, le milieu de terrain des Neroverdi fait très bonne impression dans la compétition et est l'un des grands artisans des belles performances de la Squadra Azzurra en phase de groupes. Des prestations de hautes volées qui n'ont pas échappées au PSG et à la Juventus. En effet, les deux cadors européens devraient se disputer le recrutement de Manuel Locatelli lors du prochain mercato estival. Et pour ne pas voir l'international italien lui échapper, La Vieille Dame aurait déjà tout prévu.

Un prêt avec obligation d'achat pour Manuel Locatelli ?