Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une première vente en excellente voie !

Publié le 25 juin 2021 à 1h15 par A.D.

Soumis à une lourde concurrence au PSG, Pablo Sarabia se poserait des questions sur son avenir et envisagerait de faire son retour en Espagne. Et cela tombe plutôt bien, puisqu'il ne manquerait pas de pistes dans son pays natal.

Depuis son arrivée au PSG, Pablo Sarabia a vu son temps de jeu diminuer petit à petit, surtout depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino cet hiver. Mécontent de son utilisation, l'attaquant parisien penserait à faire ses valises dès cet été pour retrouver l'Espagne et une place de titulaire. Interrogé dernièrement sur son avenir, Pablo Sarabia a préféré rester énigmatique quant à sa situation. « Si j’aimerais retourner en Espagne ? Pour l’instant, j'ai un contrat là-bas (au PSG, NDLR), je suis heureux et je suis satisfait de ce que je fais. Je dois m'y concentrer et tout ce qui est de penser à autre chose m'affaiblit dans mon travail, qui est de contribuer au maximum sur le terrain », a expliqué Pablo Sarabia à Ok Diario .

L'Espagne s'arrache Pablo Sarabia