Mercato - PSG : Hakimi, Chelsea… Leonardo a gagné son bras de fer !

Alors que le PSG est maintenant tout proche de s’attacher les services d’Achraf Hakimi, tout indique que le club de la capitale a excellemment bien géré ce dossier afin de contrecarrer la concurrence ce Chelsea.

C’était l’une des priorités de renforcement de cette fenêtre estivale des transferts du côté du Paris Saint-Germain, et elle est maintenant en passe d’être bouclée ! En effet, après les prestations décevantes d’Alessandro Florenzi, le club de la capitale voulait absolument recruter une pointure pour le flanc droit de sa défense. Dans cette optique, le PSG a jeté son dévolu sur Achraf Hakimi, et ce dernier est maintenant tout proche de rejoindre les pensionnaires du Parc des Princes. Comme le10sport.com vous le révélait la semaine passée, Paris et l’Inter ne sont plus très loin d’un accord pour une transaction qui se chiffrera à 70 M€, et ce alors qu’un accord a de longue date été trouvé avec l’international marocain de 22 ans. Ainsi, seuls quelques détails resteraient à régler, et ceux-ci seraient en passe d’être bouclés si l’on en croit les dernières informations venues d’Italie, le média spécialisé dans l’actualité de l’Inter FCInterNews.it ayant même parlé d’une possible officialisation entre lundi et mardi et d’un accord total trouvé ce samedi ou ce dimanche.

L’Inter aurait toujours privilégié le PSG pour Achraf Hakimi !