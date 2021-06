Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus met la pression sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 juin 2021 à 11h30 par A.C.

Actuellement à l’Euro avec le Portugal, Cristiano Ronaldo pourrait être l’un des grands acteurs du mercato estival, avec le Paris Saint-Germain qui rêverait de frapper un gros coup.

Il ne reste qu’un an de contrat à Kylian Mbappé et à Doha, on sent le vent tourner. Il Corriere dello Sport a en effet annoncé que les propriétaires du Paris Saint-Germain se seraient résignés à l’idée de perdre Mbappé, qui aurait clairement expliqué ne pas vouloir prolonger. Ainsi, une énorme opération serait en préparation pour faire oublier la star Française, puisque le PSG viserait tout simplement Cristiano Ronaldo. Il Corriere assure qu'il est la grande priorité du Qatar, qui a des grands projets ! En signant au PSG, le quintuple Ballon d’Or deviendrait avec son futur coéquipier Neymar une des têtes d’affiches du Mondial 2022, avec d’ailleurs un gros salaire qui lui aurait déjà été promis. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , les propriétaires du PSG seraient en effet disposés à payer les 31M€ par an que Cristiano Ronaldo gagne actuellement à la Juventus.

Il n’y aurait plus que le Paris Saint-Germain

Ce vendredi, Tuttosport confirme la tendance en expliquant que le Paris Saint-Germain serait la seule piste crédible pour Cristiano Ronaldo, puisque celles menant au Real Madrid et à Manchester United seraient définitivement écartées. D’après les informations du quotidien italien, le Portugais n’aurait toutefois pas encore pris une véritable décision sur son avenir. Son contrat avec la Juventus court jusqu’en juin 2022 et le voir rester à Turin serait donc toujours une possibilité, même si Tuttosport précise que le PSG tenterait bel et bien un joueur qui vise une sixième Ligue des Champions... et pourquoi pas un sixième Ballon d’Or.

La Juventus est otage de la décision de Cristiano Ronaldo