Mercato - PSG : Leonardo tente bien un joli coup avec un international argentin !

Publié le 28 juin 2021 à 18h45 par A.M.

En quête de renforts offensifs, le PSG est attentif à la situation de Joaquin Correa que la Lazio Rome pourrait laisser filer pour environ 50M€ cet été.

Le mois de juin n'est pas encore terminé que le PSG a déjà réalisé une bonne partie de son recrutement estival. En effet, Georginio Wijnaldum s'est engagé libre après la fin de son contrat à Liverpool tandis que Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi vont suivre dans les prochaines heures. Trois renforts d'envergure pour le PSG qui ne compte toutefois pas s'arrêter en si bon chemin puisque Leonardo scrute également les opportunités dans le secteur offensif compte tenu du fait que le discussions avec Everton se poursuivent pour Moise Kean, et surtout que Mauro Icardi et Pablo Sarabia ne seront pas conservés cet été.

Le PSG surveille Correa