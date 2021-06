Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un coup à 40M€ !

Publié le 27 juin 2021 à 3h30 par A.M.

En quête de renforts offensifs, le PSG se serait renseigné sur la situation de Joaquin Correa qui pourrait quitter la Lazio Rome pour 40M€.

Depuis l'ouverture du mercato, Leonardo est très actif. Georginio Wijnaldum a débarqué libre en provenance de Liverpool tandis que Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi vont suivre. Les discussions avec Sergio Ramos semblent également très avancées, ce qui devrait permettre au PSG de réaliser un début de mercato tonitruant, mais pas encore terminé. En effet, Leonardo cherchera probablement à renforcer le secteur offensif de Mauricio Pochettino.

Leonardo se renseigne sur Correa

Et pour cause, Pablo Sabaria et Mauro Icardi ne seront pas conservés, ce qui pousse Leonardo à anticiper. Dans cette optique, selon les informations d'Alfredo Pedulla, le directeur sportif du PSG s'est renseigné sur la situation de Joaquin Correa qui pourrait quitter la Lazio Rome pour 40M€. Il faut dire que l'agent de l'international argentin n'est autre qu'Alessandro Lucci, qui gère également les intérêts d'Alessandro Florenzi, et qui entretient donc d'excellentes relations avec Leonardo.