Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, fair-play financier... Le Qatar reçoit un nouvel avertissement !

Publié le 23 août 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'arrivée de Lionel Messi ne cesse de faire parler, Jorge Valdano s'interroge sur les finances du PSG après cette opération.

En marge de la présentation de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi avait rapidement mis les choses au clair concernant la menace du fair-play financier : « On connait les règles du fair-play financier, on va toujours respecter le règles. Avant de faire quoi que ce soit, on se réunit avec nos équipes. Si on signe Leo, c’est qu’on peut, sinon on ne l’aurait pas fait. On savait qu’on pourrait le faire ». Mais visiblement, cela n'est pas suffisant pour convaincre Jorge Valdano.

Valdano prévient le PSG