Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande première de Lionel Messi est validée !

Publié le 31 août 2021 à 4h30 par A.M.

Interrogé sur les grands débuts de Lionel Messi au PSG, Luis Fernandez souligne la simplicité du jeu de La Pulga.

Très attendu, Lionel Messi a fait ses grands débuts avec le PSG dimanche soir à Reims. Compte tenu de sa condition physique, Mauricio Pochettino a décidé de faire démarrer La Pulga sur le banc avant que le sextuple Ballon d'Or n'entre en jeu à la 68e minute en remplacement de Neymar. Impossible de tirer des conclusions des premiers pas de Lionel Messi en Ligue 1, Luis Fernandez est tout de même très positif.

«C'est génial de voir Messi avec le maillot du PSG»