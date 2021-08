Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelle révélation à 45M€ dans le dossier Camavinga !

Publié le 31 août 2021 à 10h30 par La rédaction mis à jour le 31 août 2021 à 10h38

Alors qu'un accord a été trouvé par le Stade Rennais et le Real Madrid pour le transfert d'Eduardo Camavinga, le club breton confirme. Et cette opéraiton pourrait finalement aller jusqu'à rapporter 45M€ en fonction des bonus...

Longtemps courtisé par le PSG, Eduardo Camavinga (18 ans) n’aurait pas été insensible aux approches parisiennes et semblait même faire du club de la capitale sa grande priorité. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Stade Rennais, le jeune milieu de terrain tricolore s'apprête bel et bien à quitter son club formateur... mais pour le Real Madrid ! Un accord a été annoncé ces dernières heures entre les deux formations, et Camavinga va donc être transféré dans les prochaines heures en Espagne. Et l'opération, initialement estimée aux alentours de 30M€, pourrait finalement rapporter beaucoup plus à Rennes...

45M€ avec bonus pour Camavinga à Madrid

Selon les révélations de L’Équipe, le Stade Rennais aurait confirmé en coulisses qu’un accord avait été trouvé avec le Real Madrid pour le transfert d’Eduardo Camavinga. L'opération devrait finalement atteindre les 40-45M€ en fonction des bonus, et Rennes pourrait donc récupérer un jackpot plus important que prévu sur la dernière année de contrat de sa jeune pépite.