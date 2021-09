Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion au sommet pour l'avenir d'Ousmane Dembélé !

Publié le 2 septembre 2021 à 9h30 par La rédaction

Après le mercato d’été durant lequel le FC Barcelone a recruté Memphis Depay et Sergio Agüero en attaque, il est temps pour le club de se pencher sur les prolongations et notamment celle d'Ousmane Dembélé.

Préparer l’après-Messi pour le FC Barcelone, voilà l’une des tâches qui incombe désormais à Joan Laporta. Les Blaugranas ont su attirer de grands noms, comme Memphis Depay ou encore Sergio Agüero, tous les deux arrivés gratuitement au club. Avec le retour de blessure d’Ansu Fati, l’attaque des Catalans a tout de même fière allure. Mais il faudra également s'assurer de la présence à long-terme des forces vives en attaques du côté du Barça...

Ousmane Dembélé bientôt prolongé ?