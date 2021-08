Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’incroyable opération du Barça avec Memphis Depay !

Publié le 24 août 2021 à 5h15 par T.M.

Cet été, Memphis Depay a posé ses valises au FC Barcelone. Et en Catalogne, le Néerlandais dispose d’un contrat très étonnant.

Il aura donc fallu attendre un an pour voir Memphis Depay arriver au FC Barcelone. L’été dernier, Ronald Koeman réclamait l’arrivée du Néerlandais, mais pour des raisons économiques, l’attaquant est resté à l’OL. Finalement, le Barça a fait preuve de patience et attendu que Depay arrive au terme de son contrat. Mais là encore, l’aspect financier aurait pu bloquer l’opération. Mais chacun a fait des efforts et preuve d’imagination pour permettre que l’ancien Lyonnais rejoigne l’effectif blaugrana.

Un contrat particulier !