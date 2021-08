Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier sensible est déjà réglé pour Pochettino !

Publié le 24 août 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que le recrutement de Gianluigi Donnarumma au PSG semblait bien parti pour susciter certaines tensions avec Keylor Navas, le gardien italien s’est montré très rassurant sur ce point.

Arrivé libre au PSG après être arrivé en fin de contrat avec le Milan AC, Gianluigi Donnarumma va donc venir concurrencer Keylor Navas pour une place de titulaire dans les buts. Un renfort qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines et qui promettait un casse-tête à Mauricio Pochettino dans la gestion de ses gardiens. Mais Donnarumma, interrogé dimanche soir dans le Canal Football Club, a affiché un discours rassurant pour l’entraîneur du PSG.

« Il n’y aura aucun problème »