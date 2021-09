Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga en rajoute une couche sur son transfert !

Publié le 3 septembre 2021 à 14h00 par B.C.

Transféré au Real Madrid lors de la dernière journée du mercato estival, Eduardo Camavinga ne cache pas sa joie à l’idée d’évoluer sous le maillot merengue.

Annoncé dans le viseur du PSG et de Manchester United, c’est finalement au Real Madrid qu’évoluera cette saison Eduardo Camavinga. Le milieu de 18 ans s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec le club espagnol, qui a déboursé entre 30 et 35M€ pour cette opération. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’échec des négociations pour le transfert de Kylian Mbappé n’a pas été anodin dans ce dossier, incitant le Real Madrid à passer à la vitesse supérieure pour un joueur pisté par le PSG. Buteur avec les Espoirs ce jeudi, Eduardo Camavinga est revenu sur cette folle semaine.

« J’ai hâte d’y être »