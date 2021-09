Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà pris rendez-vous pour cet hiver !

Publié le 4 septembre 2021 à 13h45 par A.C.

Leonardo planifie d’autres recrues, pour continuer à renforcer le Paris Saint-Germain.

Le mercato estival vient à peine de fermer ses portes, pourtant le travail de Leonardo ne semble pas être fini pour autant. Bien au contraire ! Le directeur sportif du Paris Saint-Germain travaillerait déjà sur les prochaines sessions de recrutement et en Italie on parle notamment d’un intérêt prononcé pour Marcelo Brozovic, dont le contrat avec l’Inter se termine en juin prochain. Contraint de faire des gros sacrifices cet été, le club milanais a dû lâcher plusieurs cadres et après Achraf Hakimi, le PSG pourrait donc en profiter une nouvelle fois...

Le PSG a tout planifié pour Kessié