Mercato - OM : Une nouvelle menace se profile pour Longoria avec David Luiz !

Libre depuis son départ d'Arsenal en juillet dernier, David Luiz intéresserait toujours l'OM, mais aussi le Besiktas.

L’OM a profité de ce mercato estival pour renforcer plusieurs secteurs et notamment la défense centrale. Leonardo Balerdi, William Saliba, mais aussi Luan Peres ont posé leurs valises à Marseille. Mais cet été, Pablo Longoria a également tenté d’attirer David Luiz. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l’OM a proposé un contrat de deux ans au joueur brésilien, libre depuis son départ d’Arsenal en juillet dernier. Une piste qui serait toujours d’actualité puisqu’ UOL a annoncé que le club marseillais suivait toujours la situation de David Luiz.

Besiktas aussi intéressé par David Luiz