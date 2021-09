Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga pourrait déjà pousser un joueur vers la sortie !

Publié le 4 septembre 2021 à 12h00 par La rédaction mis à jour le 4 septembre 2021 à 12h01

Tout juste arrivé au Real Madrid, Eduardo Camavinga pourrait déjà faire une victime en la personne de Dani Ceballos. Le milieu espagnol pourrait faire son retour au Betis Séville en janvier prochain.

A Madrid, le mercato a mis un moment avant de se lancer réellement. Si Florentino Pérez a rapidement bouclé l’arrivée gratuite de David Alaba, le président du Real Madrid s’est ensuite concentré sur les départs. Fin août, le feuilleton Kylian Mbappé a beaucoup fait parler, mais il n’est pas allé à son terme, au grand dam des dirigeants madrilènes. Contrairement au dossier Eduardo Camavinga. Arrivé dans les dernières du marché des transferts, l’ancien joueur du Stade Rennais pourrait déjà faire une victime.

Dani Ceballos de retour au Betis en janvier ?