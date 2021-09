Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Blessures, ambitions… Eden Hazard vide son sac !

Publié le 1 septembre 2021 à 20h30 par Th.B.

N’ayant toujours pas répondu aux attentes placées en lui à son transfert en 2019 en raison de ses pépins physiques, Eden Hazard assure se sentir mieux et voit d’ailleurs grand avec le Real Madrid pour sa troisième saison chez les Merengue.

Depuis son arrivée en grande pompe à l’été 2019 au Real Madrid où il devait combler le vide laissé par Cristiano Ronaldo parti un an plus tôt, Eden Hazard n’a connu que des galères. D’une part en raison de ses innombrables pépins physiques, lui qui était notamment réputé pour n’être blessé que très rarement lors de ses passages au LOSC et à Chelsea et d’une autre en raison de son incapacité à afficher son niveau d’antan chez les Blues . Sa situation était si délicate qu’un départ du Real Madrid a été régulièrement évoqué ces derniers mois. Dans un premier temps, Hazard a été lié au dossier Kylian Mbappé. Que ce soit la presse anglaise ou les journaux espagnols, l’international belge aurait pu être inclus dans cette opération XXL afin de convaincre le PSG de céder son champion du monde et surtout de faire baisser l’indemnité du transfert. Et lors des derniers jours du mercato, en raison du départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus, Eden Hazard a été envoyé du côté du club bianconeri. Cependant, le joueur et son entourage auraient refusé de quitter le Real Madrid pour rejoindre la Juventus. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancienne pépite du LOSC veut se montrer au Real Madrid et l’a bien fait savoir.

Les vérités d’Hazard sur sa traversée du désert

Sélectionné par Roberto Martinez pour prendre part aux différents matchs de la sélection belge lors de cette trêve internationale, Eden Hazard s’est longuement exprimé à Het Laatste Nieuws . Premier point de discussion : sa forme physique qui fait beaucoup parler. Bien qu’il ait reconnu avoir traversé des moments difficiles, qu’il a avoué ne pas avoir compris alors qu’il faisait tout ce qu’il fallait pour avoir un équilibre normal, Eden Hazard a tenu à rappeler qu’il n’est pas un joueur qui est tout le temps blessé. « Pour les gens maintenant, je suis quelqu’un qui est toujours blessé. Alors qu’en 10 ans de carrière, il n’y a pas un joueur qui a joué plus que moi. Pourtant je fais ce qu’il faut, je travaille avec le kinésithérapeute, je fais tout ce qu’il faut. Mais voilà, c’est mon corps… ». Voici le premier message que l’ailier belge a fait passé à HLN avant d’assurer que tout cela pourrait à présent être derrière lui. « Mais depuis le début (ndlr de la saison), on a bien travaillé avec le préparateur physique du Real Madrid. Pour le moment ça va, je me sens mieux, pas encore à 100%, mais mieux ».

La star merengue assure être en forme pour tout gagner cette saison