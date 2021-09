Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Benzema envoie un message fort à Griezmann et Mbappé !

Publié le 5 septembre 2021 à 13h00 par A.M.

Interrogé sur le trio qu'il forme avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, Karim Benzema semble avoir conscience des progrès qu'il reste à accomplir.

Avec le retour de Karim Benzema en équipe de France juste avant l'Euro, les Bleus alignaient un trio offensif envié par toute l'Europe avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Et pourtant les prestations offensives des tricolores ne répondent pas aux attentes suscitées par le retour de l'ancien Lyonnais en Bleus. Le trio ne fonctionne effectivement pas réellement pour le moment et cela aurait même créé des tensions en interne. Mais Karim Benzema se montre confiant.

«Il faut continuer à travailler»