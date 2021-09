Foot - Real Madrid

Real Madrid : Le nouveau message fort de Benzema sur son retour en équipe de France !

Publié le 6 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé sur son retour en équipe de France, Karim Benzema affirme qu'il a toujours travaillé pour y parvenir.

Avant l'Euro, Didier Deschamps a pris le pari de rappeler Karim Benzema qui n'avait plus porté le maillot bleu depuis octobre 2015. Un retour qui a grandement fait parler mais qui n'a pas permis à l'équipe de France de briller durant l'Euro malgré le trio composé du Madrilène, d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé. Il faut dire que Karim Benzema n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler ses automatismes avec ses nouveaux coéquipiers. Mais l'ancien Lyonnais n'affiche aucun regret.

«J'ai toujours travaillé dans mon club»