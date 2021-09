Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les nouvelles confidences de Benzema sur son retour en équipe de France !

Publié le 6 septembre 2021 à 20h30 par B.C.

Alors qu’il s’apprête à faire son retour à Lyon dans le cadre de la rencontre entre l’équipe de France et la Finlande ce mardi, Karim Benzema s’est de nouveau prononcé sur son retour chez les Bleus.

C’est une image que l’on ne pensait plus voir. Après six ans d’absence, Karim Benzema est réapparu avec le maillot de l’équipe de France lors du dernier Euro. Malheureusement pour l’attaquant du Real Madrid, le parcours des Bleus a prématurément pris fin dès les huitièmes de finale après l’élimination face à la Suisse, et ce malgré les bonnes prestations du joueur (4 buts en 4 rencontres). Désormais, Karim Benzema apparaît comme un élément essentiel aux yeux de Didier Deschamps, qui a de nouveau fait appel à lui pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2022. À cette occasion, l’ancien joueur de l’OL fera son retour à Lyon ce mardi pour le match face à la Finlande. À la veille de ce rendez-vous, Karim Benzema s’est de nouveau prononcé sur son retour en équipe de France.

« Toutes ces années, j’ai travaillé pour espérer revenir un jour en équipe de France »

« Je l’ai déjà dit : beaucoup de joie et de fierté. Toutes ces années, j’ai travaillé pour espérer revenir un jour en équipe de France. Quand j’ai été rappelé, j’ai pensé à ma famille, à mes amis, à mon club », explique Karim Benzema dans un entretien accordé au Progrès , avant d’ajouter : « Ce que je peux dire, c’est que je n’ai plus 20 ans. Je suis père de famille, beaucoup de choses ont évolué dans ma vie, donc je me suis comporté comme l’homme que je suis aujourd’hui, en étant moi-même (...) Dans les moments difficiles, il faut montrer qu’on ne doit pas lâcher ni baisser la tête. En fait, je pense être leader par rapport à cela, depuis un moment, depuis toujours même. » L’attaquant de 33 ans est également revenu sur la déception ressentie après l’élimination face à la Suisse : « On a été très déçu, on voulait aller plus loin. On était favoris, mais sur le papier seulement, car sur le terrain, c’est autre chose, c’est onze contre onze, et c’est l’équipe qui en montre le plus qui passe. Le résultat final n’est pas celui qu’on voulait, mais on est passé à autre chose. Il faut toujours se remettre en question, quand tu gagnes ou quand tu perds. C’est comme cela que tu es toujours au niveau et attentif à ce qui peut se passer. »

« Si je peux avoir un titre, ou deux ou trois avec l’équipe de France, ce serait exceptionnel »