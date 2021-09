Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Carlo Ancelotti fait un bel aveu sur Eden Hazard !

Publié le 11 septembre 2021 à 21h10 par Th.B.

Bien qu’il ait connu moult difficultés sur le plan physique, les déboires musculaires d’Eden Hazard pourraient bien être de l’histoire ancienne d’après son entraîneur au Real Madrid : Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid s’est montré particulièrement patient avec Eden Hazard. En raison de pépins physiques récurrents, l’international belge a régulièrement été éloigné des terrains au point où lui-même ne savait plus quoi faire pour retrouver la forme comme il l’a assuré en interview pour Het Laatste Nieuws . Néanmoins, depuis le début de la saison, Hazard revient très bien et a reçu le soutien de son entraîneur au Real Madrid, Carlo Ancelotti, et son sélectionneur chez les Diables Rouges . « Eden est prêt à avoir un réel impact dans les semaines et les mois à venir. Le fait qu'il veuille venir ici, qu'il veuille voyager aussi loin, sachant qu'il pourrait ne pas jouer 90 minutes, montre qu'il est de retour à tous les niveaux. Il voulait être notre capitaine contre la Biélorussie. Cela prouve qu'Eden est mentalement prêt ». Voici le message que Roberto Martinez faisait passer pendant la trêve internationale.

« Il redevient le Hazard que nous connaissons tous »