Real Madrid - Malaise : Le terrible aveu de Carlo Ancelotti sur Eden Hazard !

Publié le 25 septembre 2021 à 0h30 par D.M.

Face aux médias ce vendredi, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur l'état physique d'Eden Hazard, laissé sur le banc lors de la rencontre de championnat face à Majorque mercredi dernier.

Recruté contre un chèque de 115M€ en juillet 2019, Eden Hazard a enchaîné les blessures depuis son arrivée au Real Madrid. Mais avec l’arrivée de Carlo Ancelotti, l’international belge espère retrouver son niveau et enchaîner les rencontres afin notamment de faire taire les critiques. « Le Real Madrid a dépensé beaucoup d’argent pour moi. Je veux leur rendre. J’ai signé pour cinq ans. Les deux premières années n’ont pas été bonnes, mais il m’en reste trois pour montrer ce que je vaux. J’espère que ça va marcher. J’espère me réveiller un jour et me sentir au top à l’entraînement » avait lâché Hazard en septembre dernier.

« Je ne peux pas garantir qu'il jouera tous les matchs »