Mercato - PSG : Dans le feuilleton Haaland, un coup de tonnerre est possible !

Publié le 4 octobre 2021

Ancien joueur et désormais commentateur pour les médias norvégiens, Jan Åge Fjørtoft est également proche de l'entourage d'Erling Haaland qui devrait animer le prochain mercato estival. Mais dans ce dossier, tout semble possible.

L'été prochain, un nom sera au cœur de toutes les rumeurs : Erling Braut Haaland. Et pour cause, l'attaquant norvégien affole les compteurs à la pointe de l'attaque du Borussia Dortmund et ses prestations affolent les meilleurs clubs européens. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a d'ailleurs fait de l'ancien de Salzbourg sa priorité dans le cas où Kylian Mbappé venait à partir. Mais bien évidemment, les Parisiens ne seront pas seuls dans ce dossier puisque le Real Madrid, qui rêve d'associer Erling Haaland à Kylian Mbappé, ou encore Manchester City, feront tout pour boucler le transfert du buteur norvégien. D'autant plus qu'à partir de 2022, une clause sera active dans son contrat qui lui permettra de partir pour une somme comprise entre 75 et 90M€. Un montant très abordable dans le monde du football pour un buteur de cette dimension.

Haaland n'écarte rien pour son avenir