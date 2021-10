Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable rebondissement est annoncé pour Haaland !

Publié le 4 octobre 2021 à 13h45 par A.M.

Bien que le départ d'Erling Haaland en fin de saison ne semble faire aucun doute, Jan Åge Fjørtoft, ancien joueur norvégien proche de l'entourage de l'attaquant de Dortmund, assure que rien n'est à écarter.

L'été prochain, Erling Braut Haaland devrait animer le mercato. Et pour cause, l'attaquant du Borussia Dortmund verra s'activer une clause dans son contrat qui devrait faciliter son transfert pour une somme comprise entre 75 et 90M€. Un montant qui ressemble à une grande opportunité compte tenu des prix atteints en temps normal pour un buteur du calibre du Norvégien. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG fait d'ailleurs d'Erling Braut Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé.

Haaland pourrait rester à Dortmund