Mercato - OM : Benedetto essaye de tourner la page…

5 octobre 2021

Poussé vers la sortie par l’OM durant le mercato estival alors qu’il n’entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto tente de se relancer à Elche. Le buteur argentin s’est confié sur son adaptation en Espagne.

Avec l’arrivée d’Arkadiusz Milik à l’OM en janvier dernier, Dario Benedetto s’est subitement retrouvé dans un rôle de doublure de luxe qui a limité son temps de jeu avec Jorge Sampaoli. Avec son salaire imposant, l’ancien buteur de Boca Juniors a donc été poussé vers la sortie par l’OM, c’est a rejoint cet été le club espagnol d’Elche sous la forme d’un prêt. Et même s’il n’a inscrit qu’un but en 7 matchs de Liga sous ses nouvelles couleurs, Benedetto nourrit de grandes ambitions avec son nouveau club comme il l’a confié dans des propos rapportés par AS.

« J’essaie de continuer à m’adapter à Elche »