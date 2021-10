Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Benedetto après son départ !

Publié le 3 octobre 2021 à 21h10 par A.D.

Devenu indésirable à l'OM, Dario Benedetto a été prêté à Elche lors du dernier mercato estival. En Espagne depuis plusieurs semaines, le buteur argentin s'est livré sur ses premiers pas dans son nouveau club.

Barré par la concurrence d'Arkadiusz Milik, Dario Benedetto a été poussé vers la sortie par l'OM cet été. Pour donner une toute nouvelle trajectoire à sa carrière et emmagasiner du temps de jeu, le buteur argentin s'est engagé en faveur d'Elche sous la forme d'un prêt. Alors qu'il vient d'offrir la victoire à Elche face au Celta Vigo, (1-0). Dario Benedetto s'est prononcé sur son départ de l'OM et sur son adaptation dans son nouveau club.

«Je suis conscient du club dans lequel je suis arrivé»