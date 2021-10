Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre historique proposée à Mohamed Salah ?

Publié le 3 octobre 2021 à 21h00 par D.M.

Afin de conserver Mohamed Salah dans son effectif et repousser la menace FC Barcelone, Liverpool envisagerait de transmettre une offre importante à son attaquant vedette dans les prochaines semaines.

L’avenir de Mohamed Salah pourrait faire l’objet de nombreuses spéculations. Et pour cause, le joueur voit son contrat avec Liverpool expirer en 2023 et n’a toujours pas discuté avec ses dirigeants pour évoquer une prolongation. Une situation qui n’a pas échappé aux dirigeants du FC Barcelone, à la recherche de la moindre opportunité sur le marché. Comme l’indique le média catalan El Nacional, Joan Laporta suivrait la situation de Mohamed Salah et pourrait prendre contact avec son entourage dans les prochains mois afin d’évoquer une possible arrivée en Espagne.

Liverpool prêt à dégainer une offre importante ?