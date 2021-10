Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La future star du projet McCourt déjà trouvée ?

Publié le 5 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un gros renfort offensif qu’il a attendu tout l’été à l’OM, Jorge Sampaoli serait toujours autant intéressé par le profil d’un certain… Alexis Sanchez !

« Un manque de buteur dans notre effectif ? On construit l'équipe en sachant qu'on n'a pas beaucoup de grands finisseurs à part Milik et peut-être Payet (…) On a besoin de ce type de joueurs pour que l'OM reste à sa place », confiait récemment Jorge Sampaoli en conférence de presse, et l’entraîneur de l’OM a donc rappelé une énième fois à sa direction qu’il n’avait pas obtenu le renfort tant attendu en attaque durant le mercato estival. Mais les souhaits de Sampaoli pourraient finalement être entendus en janvier…

L’OM n’oublie pas Alexis Sanchez