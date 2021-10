Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé répond aux rumeurs de clash…

Publié le 5 octobre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Désireux de quitter le PSG au cours du dernier mercato estival, il a également été annoncé que Kylian Mbappé avait des relations tendues avec Leonardo en interne. L’attaquant parisien a mis les choses au clair à ce sujet.

Grande priorité du Real Madrid cet été, Kylian Mbappé souhaitait quitter le PSG et a d’ailleurs fait l’objet de plusieurs propositions de la part du club merengue , toutes déclinées par Leonardo. Certains rumeurs ont d’ailleurs fait d’état d’un malaise en interne entre Mbappé et le directeur sportif du PSG, qui aurait reproché à l’international tricolore d’avoir refusé de nombreuses prolongations de contrat. Mais Mbappé a lui-même répondu à ces spéculations…

« Ce n’est absolument pas vrai »