Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Tout a changé pour cette recrue !

Publié le 5 octobre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG au cours du mercato estival, Gianluigi Donnarumma a changé de monde en s’entraînant avec des grandes telles que Lionel Messi et Neymar au quotidien. Le gardien italien s’est confié à ce sujet.

Après être arrivé en fin de contrat avec le Milan AC où il a décidé de ne pas prolonger, Gianluigi Donnarumma s’est finalement engagé avec le PSG. Un énorme coup à 0€ pour le club de la capitale, d’autant que le gardien italien a été sacré meilleur joueur de l’Euro au cours de l’été. Mais avec ce nouveau challenge au PSG où il côtoie désormais de grandes stars comme Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, Donnarumma a changé de quotidien comme il l’a indiqué lundi en conférence de presse.

« Des défis qui vous font grandir »