Mercato - PSG : Paris garde toutes ses chances dans le deal Haaland !

Publié le 5 octobre 2021 à 0h45 par La rédaction

Le média Bild apporte de nouveaux éléments dans le dossier Haaland, qui tendent à indiquer que le PSG a encore toutes ses chances. Analyse.

Alors que le départ d’Erling Haaland du Borussia Dortmund apparaît extrêmement probable, le joueur ayant quasiment toutes les cartes en main du fait de la clause de sortie à 75 millions d’euros dont il disposera en juin 2022 à son contrat, Jan Age Fiortot, ancien joueur norvégien aujourd’hui commentateur et proche du clan Haaland, a apporté une précision de taille : « Je pense que Haaland et sa famille ne savent pas non plus où il va aller. Parce que le monde du football est en train de changer. Il y a tellement de choses qui affectent cela... Ils ne savent pas où il jouera la saison prochaine » , a-t-il déclaré au micro de Die Lage der Liga , émission diffusée sur YouTube par BILD .

Aucun choix arrêté pour Haaland…