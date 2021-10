Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est clairement interpellé pour Mbappé !

Publié le 20 octobre 2021 à 22h45 par A.M.

Après la magnifique prestation de Kylian Mbappé contre le RB Leipzig (3-2), Jérôme Rothen demande au PSG de tout faire pour le prolonger.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé, qui avait réclamé son départ cet été, pourrait donc partir libre, notamment vers le Real Madrid qui avait déjà tenté sa chance durant le précédent mercato estival. Un départ qui serait bien évidemment très dur à accepter d'un point de vue économique, mais également sportif. En effet, contre le RB Leipzig (3-2), Kylian Mbappé a été impressionnant et a encore confirmé qu'il était l'élément clé du PSG. L'attaquant français a marqué, délivré une passe décisive pour Lionel Messi et obtenu un penalty. C'est la raison pour laquelle Jérôme Rothen envoie un message fort au Qatar.

«Il faut lui montrer que le projet est autour de Mbappé, pas des autres»