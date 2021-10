Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland à Chelsea ? La réponse énigmatique de Tuchel !

Publié le 20 octobre 2021 à 12h45 par Th.B.

Entraîneur de Chelsea depuis son licenciement du PSG en décembre dernier, Thomas Tuchel n’a pas caché son attirance pour la piste Erling Braut Haaland.

D’ici la fin de la saison, le projet de QSI pourrait prendre un énorme tournant. En effet, le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration en juin 2022 et il se pourrait que le champion du monde tricolore ne se mette pas d’accord avec le PSG pour rallonger son bail. Un départ libre vers le Real Madrid prend de plus en plus d’ampleur les jours passant. En ce qui concerne la succession de Kylian Mbappé, le PSG fait d’Erling Braut Haaland son remplaçant idéal comme le10sport.com vous l’a révélé le 25 août dernier. Ex-entraîneur du PSG, Thomas Tuchel est depuis janvier dernier en poste à Chelsea et n’a clairement pas écarté l’option d’attirer Haaland chez les Blues .

« Nous allons voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines »