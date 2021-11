Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé, Florentino Pérez veut boucler un dossier XXL !

Publié le 4 novembre 2021 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 4 novembre 2021 à 17h49

Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2025, Vinicius Jr brille sous les ordres de Carlo Ancelotti depuis le début de la saison. Une situation qui pousse Florentino Pérez à s’activer pour la prolongation de son attaquant brésilien, qui dispose d’un statut pour le moins particulier en interne.

Régulièrement pointé du doigt depuis son arrivée au Real Madrid pour son irrégularité, enchaînant les coups d’éclat et les prestations décevantes, Vinicius Jr a véritablement changé de statut ces derniers mois. À l’instar de Karim Benzema, l’international brésilien est devenu indispensable à Carlo Ancelotti et affiche des statistiques impressionnantes cette saison avec 9 buts et 7 passes décisives en 15 apparitions sous le maillot merengue, alors qu’il ne comptait que 14 réalisations avant ce nouvel exercice. Plus aucun doute se pose désormais sur l’identité du joueur à aligner sur le flanc gauche de l’attaque madrilène, de quoi reléguer Eden Hazard sur le banc de touche. Un changement de statut qui devrait être synonyme de nouveau contrat en adéquation avec le poids du joueur au Real Madrid, d’autant que la situation pourrait rapidement devenir problématique.

L’heure est venue de prolonger pour Vinicius Jr

Si Vinicius Jr est engagé avec le Real Madrid jusqu’en juin 2025, ses émoluments actuels pourraient rapidement apparaître comme un obstacle majeur compte tenu de sa cote sur le marché. Il faut dire que les prestations du Brésilien ne sont pas passées inaperçues en Europe, ce qui pourrait mettre en danger la Casa Blanca dans les prochains mois, d’autant que plusieurs prétendants importants sont déjà identifiés, à commencer par le PSG comme vous l’a révélé le10sport.com. Leonardo est un grand fan de l’ancien joueur de Flamengo et a tenté à plusieurs reprises de mettre la main sur lui lorsque Neymar puis Kylian Mbappé était annoncé sur le départ. Florentino Pérez a néanmoins toujours fermé la porte à un départ de son Brésilien, avec raison lorsqu’on observe son importance chez les Merengue . Vinicius Jr bénéficie en effet d’un statut particulier au Real Madrid, qui n’avait pas hésité à débourser 45M€ en 2017 pour s’attacher ses services alors qu’il n’avait que 16 ans. Un pari audacieux que l’on ne regrette pas du côté du Santiago Bernabéu. « C’était un investissement , dit-on au sein du Real Madrid, dans des propos relayés par El Mundo . Un salaire énorme pour un joueur de seulement 16 ans, mais un grand pari pour l’avenir . » En effet, Vinicius Jr était à cette époque garanti de percevoir un salaire annuel net de 3.5M€, une somme qui n’a pas évolué depuis et qui est clairement obsolète aujourd’hui, puisque plusieurs indésirables de l’effectif sont actuellement mieux payés que l’ancien de Flamengo, à l’instar de Mariano Diaz et de ses 5M€ par saison. Patron de TFM, l’agence de représentation de Vinicius Jr, Frederico Pena s’est récemment prononcé sur le sujet auprès de Globoesporte en confirmant à demi-mot que la rémunération actuelle du Brésilien n’était pas en adéquation avec son nouveau statut chez les Merengue , sans pour autant confirmer le montant : « Ici, en Espagne, on a dit qu'il faisait partie des cinq salaires les moins élevés de l'effectif, mais cette information n'est pas confirmée. Nous ne savons pas vraiment quels sont les autres salaires. Au regard de mon expérience sur le marché, je ne pense pas que ce soit vrai, mais disons qu'il est dans le dernier tiers . »

