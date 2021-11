Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça s'agite en coulisses pour Vinicius Jr !

Publié le 3 novembre 2021 à 23h10 par A.D.

Engagé avec le Real Madrid jusqu'au 30 juin 2025, Vinicius Junior a le même contrat depuis sa signature il y a un peu plus de trois ans. Dans cette optique, Florentino Pérez projetterait de lui offrir un tout nouveau bail avec une belle revalorisation salariale à la clé. Et à en croire la presse italienne, le président du Real Madrid aurait déjà commencé à travailler sur ce dossier.

A seulement 17 ans, Vinicius Junior faisait déjà le plus grand bonheur de Flamengo. Ce qui n'a pas échappé au Real Madrid. En effet, le club merengue est allé jusqu'à offrir une somme proche de 45M€ pour arracher Vinicius Jr à Flamengo. Et aujourd'hui, la direction du Real Madrid ne regrette pas du tout son investissement, puisque l'attaquant brésilien enchaine les grosses performances depuis le début de saison. Et pour récompenser Vinicius Jr de ses efforts, Florentino Pérez serait sur le point de lui offrir un tout nouveau contrat.

Pérez est passé à l'action pour Vinicius Jr