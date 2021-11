Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle réunion au sommet dans ce dossier à 35M€ de Leonardo !

Publié le 4 novembre 2021 à 17h15 par D.M.

L'agent de Karim Adeyemi continuerait de faire le tour de l'Europe et de s'entretenir avec les dirigeants de grands clubs européens. Ce jeudi, le représentant aurait rencontré le président de l'Atlético.

Alors que Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison, les dirigeants du PSG rechercheraient son successeur sur le marché. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, la priorité des décideurs se nomme Erling Haaland (Borussia Dortmund), mais d'autres joueurs auraient été ciblés. Selon les informations de Sky Allemagne , le PSG aurait activé la piste menant à Karim Adeyemi. Agé de 18 ans, le jeune attaquant brille sous le maillot du Red Bull Salzbourg, mais pourrait décider de quitter l'Autriche à la fin de la saison afin de rejoindre un club plus huppé.

Rencontre entre le clan Adeyemi et l'Atlético