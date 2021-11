Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération légendaire envisagée par le Real Madrid pour Mbappé ?

Publié le 6 novembre 2021 à 0h15 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment qu’Eden Hazard a été proposé au PSG l’été dernier dans le cadre du deal Mbappe. Analyse.

Selon les informations d' El Nacional , le Real Madrid aurait entamé des démarches cet été auprès du PSG pour inclure Eden Hazard, pour qui le club merengue cherche une solution, dans le deal Kylian Mbappe. Proposition qu’aurait repoussée le PSG. Que faut-il en penser ?

A partir du moment où le Real cherche preneur pour Hazard…

A l’analyse, cela apparaît tout à fait plausible, voire même probable. Comme le10sport.Com l’a analysé précédemment, il est certain que le Real Madrid cherche absolument à trouver une solution pour Eden Hazard pour libérer un maximum d’espace budgétaire cet hiver, en vue des grosses opérations à venir avec Haaland et Mbappe. En tout logique, il est probable qu’il ait cherché à le faire l’été dernier dans le cadre de son offensive pour Mbappe. Suivant la même logique, si jamais il devait lancer une offensive accélérée cet hiver sur l’attaquant français, il est certain que le Real reposerait la question Hazard à la direction parisienne…