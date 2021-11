Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a-t-il encore une chance avec Kylian Mbappé ?

Publié le 6 novembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre du PSG. Mais selon vous, le club de la capitale peut-il parvenir à conserver sa jeune star ?

Depuis sa prise de parole au début du mois d’octobre pour rétablir sa vérité sur son dernier été agité, Kylian Mbappé s’est montré très discret concernant sa situation. Pour autant, l’international français se dirige toujours vers un départ du PSG. En effet, aucune avancée ne serait à signaler concernant une possible prolongation de son contrat courant actuellement jusqu’en juin 2022. Il faut dire que Kylian Mbappé s’était montré clair sur le sujet dans des propos accordés à L’Équipe : « Ce qui pourrait me faire rester à Paris ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." ». Pour autant, le PSG ne s’avoue toujours pas vaincu, puisque Leonardo continue d'afficher en public sa volonté de conserver Kylian Mbappé à l’issue de la saison, et ce malgré l’intérêt du Real Madrid : « Notre idée, c'est de prolonger le contrat de Mbappé. Notre plan n'a pas changé. Kylian est un joyau, il est absolument parfait pour le PSG, et puis nous avons Kylian, Leo (Messi), Neymar. Nous n'avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Mbappé », assurait le directeur sportif du PSG le 9 octobre dernier à l’occasion du Festival dello Sport . Mais le PSG a-t-il encore une chance ?

