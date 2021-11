Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ hivernal déjà programmé dans l’effectif de Pochettino ?

Publié le 6 novembre 2021 à 19h45 par H.G.

Alors qu’il a fait un point sur la situation de Layvin Kurzawa ce vendredi en conférence de presse, Mauricio Pochettino a indirectement expliqué que l’international français risque à nouveau d’être poussé vers la sortie cet hiver.

Prolongé en juin 2020 pour quatre saisons supplémentaires, Layvin Kurzawa a été poussé vers la sortie tout au long de la dernière fenêtre estivale des transferts. Seulement voilà, comme indiqué par Le Parisien récemment, le latéral gauche français a refusé de s’en aller en dépit du fait que certains clubs étaient intéressés par la perspective de l’accueillir. De ce fait, barré par les concurrences de Nuno Mendes, Juan Bernat et même d’Abdou Diallo, l’ancien monégasque ronge son frein au PSG. Et présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du match contre Bordeaux, Mauricio Pochettino a clairement expliqué que Layvin Kurzawa ne devrait pas rejouer de sitôt.

Layvin Kurzawa poussé dehors en janvier ?