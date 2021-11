Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid jeté sur ce dossier chaud de Xavi !

Publié le 6 novembre 2021 à 14h10 par Th.B.

Dans le cadre des prochaines sessions de recrutement, Xavi Hernandez songerait à Kingsley Coman. Entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann pourrait bien avoir indirectement jeté un froid sur les plans du coach du FC Barcelone.

Nommé entraîneur du FC Barcelone dans la nuit de vendredi à samedi, Xavi Hernandez est la figure de proue du nouveau cycle enclenché par le président Joan Laporta après le limogeage de Ronald Koeman la semaine dernière. Et dès le mercato hivernal, le FC Barcelone préparerait trois recrues afin de permettre à la légende vivante du Barça d’avoir à sa disposition un effectif capable de se battre pour ses objectifs. D’après SPORT, Kingsley Coman serait un profil de joueur apprécié par Xavi Hernandez. Cependant, l’entraîneur du Bayern Munich a laissé entendre qu’il était satisfait de le compter dans ses rangs au sein du club bavarois.

« Nous sommes très heureux de l’avoir »