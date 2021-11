Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gerard Piqué se lâche sur l’arrivée de Xavi !

Publié le 16 novembre 2021 à 12h00 par B.C.

Alors que Xavi a déjà fixé quelques règles en interne depuis son arrivée au FC Barcelone, Gerard Piqué s’est prononcé sur ce changement de taille qui a eu des conséquences sur lui.

Nommé à la tête du FC Barcelone il y a quelques jours, Xavi souhaite ramener de l’ordre chez les Blaugrana . Ainsi, l’ancien milieu de terrain a fixé plusieurs règles qui auraient déjà eu des conséquences sur certains joueurs, à commencer par Gerard Piqué. Alors qu’il devait participer au talk-show espagnol El Hormiguero , le défenseur du FC Barcelone a été contraint d’annuler cette obligation suite à l’arrivée de Xavi, qui n’aurait pas accordé de passe-droit à son joueur selon les médias du pays. Un sujet évoqué par Gerard Piqué lors d’une discussion avec son ami Ibai Llanos sur Twitch .

« Xavi a établi ses règles, que nous trouvons toutes excellentes »