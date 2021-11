Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est attendu de pied ferme par le vestiaire !

Publié le 16 novembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Ancien coéquipier de Xavi Hernandez au FC Barcelone, Jordi Alba n’a pas caché son impatience quant au fait de pouvoir évoluer sous la houlette du nouveau technicien du Barça.

Depuis l’hiver 2020 et le départ d’Ernesto Valverde, Xavi Hernandez voit son nom lié au FC Barcelone dès que la question d’un changement d’entraîneur. Cela fut le cas avant la nomination de Quique Setién et de Ronald Koeman. Cependant, la longue attente des socios blaugrana a pris fin en cé début de mois de novembre au cours duquel le FC Barcelone a finalement officialisé la venue de l’ancien numéro 6 du Barça qui est devenu entraîneur du club culé jusqu’en juin 2024. Ex-coéquipier de Xavi au FC Barcelone et avec La Roja , Jordi Alba s’est enflammé pour sa nouvelle collaboration avec Xavi Hernandez au Barça .

« Je suis impatient de travailler sous ses ordres »