Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un message clair pour cette piste hivernale !

Publié le 17 novembre 2021 à 7h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria serait dans le collimateur du FC Barcelone et de l'AS Rome. Interrogé ce mardi sur ce dossier, Tiago Pinto a lâché toutes ses vérités.

Alors que son engagement avec le Borussia Mönchengladbach arrivera à terme le 30 juin, Denis Zakaria susciterait l'intérêt de plusieurs écuries européennes. En effet, le milieu de terrain suisse serait dans les petits papiers du FC Barcelone de Xavi et de l'AS Roma de José Mourinho. Interrogé au micro de Sky Sport ce mardi, Tiago Pinto, le directeur général des Giallorossi , a fait un point sur le dossier Zakaria.

«Nous ne pouvons pas avoir de grandes attentes pour janvier, mais...»