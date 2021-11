Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rendez-vous au sommet dans le feuilleton Pogba !

Publié le 16 novembre 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba figurerait sur les tablettes du PSG. Mais son agent Mino Raiola a surtout prévu un entretien avec… la Juventus !

De quoi sera fait l’avenir de Paul Pogba, dont le contrat avec Manchester United arrivera à expiration en juin prochain ? Plusieurs grosses écuries telles que le PSG, mais également le Real Madrid et la Juventus Turin seraient en course pour arracher la signature libre de l’international français à l’issue de la saison. Et le PSG semble d’ailleurs proche de se faire distancer par l’un de ses concurrents…

La Juventus a rendez-vous avec Raiola

Comme l’a annoncé Calciomercato.com lundi, l’agent de Paul Pogba, le célèbre Mino Raiola, aurait prévu de s’entretenir dans les prochains jours avec les dirigeants de la Juventus Turin, et le cas du joueur de Manchester United devrait donc fort logiquement y être abordé. Reste à savoir si le PSG aura donc encore son mot à dire dans les prochains mois pour Pogba.