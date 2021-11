Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Paul Pogba plombée par... Adrien Rabiot ?

Publié le 15 novembre 2021 à 13h45 par A.D.

En plus du PSG, la Juventus souhaiterait également profiter de la situation contractuelle de Paul Pogba pour le recruter librement et gratuitement à l'été 2022. Pour obtenir gain de cause, La Vieille Dame serait contrainte de se séparer d'Aaron Ramsey et d'Adrien Rabiot.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba ne manquerait pas de prétendants. En effet, le PSG, la Juventus et le Real Madrid seraient tous en embuscade pour boucler un gros coup à 0€ avec La Pioche à l'été 2022. En ce qui concerne la Juve , elle serait en grande difficulté sur le plan économique et pourrait se retrouver à court financièrement pour boucler l'affaire. En effet, comme l'a indiqué Calciomercato.com , La Vieille Dame n'aurait pas les moyens de s'aligner sur le salaire actuel de Paul Pogba, qui avoisinerait les 17M€ nets annuels. Toutefois, Massimiliano Allegri aurait tout de même une solution pour rapatrier le champion du monde français à Turin.

La Juve doit sacrifier Rabiot et Ramsey pour Paul Pogba