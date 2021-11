Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a définitivement tranché pour Paul Pogba !

Publié le 15 novembre 2021 à 10h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait dans le collimateur du PSG. Toutefois, le club de la capitale devrait se frotter au Real Madrid sur ce dossier, puisque La Pioche serait toujours l'une des cibles préférentielles de Carlo Ancelotti et Florentino Pérez.

Arrivé de la Juventus à l'été 2016, Paul Pogba ne devrait plus faire long feu à Manchester United. En fin de contrat le 30 juin, La Pioche changera de club librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici là. Et alors qu'un renouvellement de bail ne serait pas du tout d'actualité pour Paul Pogba, le PSG serait en embuscade pour boucler un nouveau coup XXL à 0€, après Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma cet été. Toutefois, Leonardo devrait affronter un adversaire redoutable sur ce dossier : le Real Madrid.

Paul Pogba serait encore une priorité pour le Real Madrid