Mercato - PSG : Décision imminente pour l'avenir de Zidane !

Publié le 15 novembre 2021 à 8h45 par La rédaction

Songeant à se séparer de Mauricio Pochettino, le PSG s'orienterait vers la piste Zinédine Zidane pour son prochain entraîneur. Néanmoins, le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier, Manchester United suivant également le Français de près. Le dossier serait d'ailleurs en train de sérieusement chauffer du côté des Red Devils.

Suite à son départ du Real Madrid à la fin de la saison dernière, Zinédine Zidane n’a toujours pas trouvé de club. Pourtant, les équipes se bousculeraient pour s’attacher ses services notamment le PSG et Manchester United. Du côté de la formation parisienne, on rêverait d’une arrivée du technicien français pour remplacer Mauricio Pochettino comme le10sport.com vous le révélait récemment. Néanmoins, Manchester United possède également des arguments de poids avec les présences de Cristiano Ronaldo et de Raphaël Varane dans son effectif, deux joueurs que Zinédine Zidane a déjà eu sous ses ordres au Real Madrid. D’ailleurs, la piste menant en Angleterre serait en train de chauffer sérieusement pour le triple vainqueur de la Ligue des champions.

Les prochaines 48h décisives dans le dossier