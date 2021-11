Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG est appelé à… recruter Paul Pogba !

Publié le 15 novembre 2021 à 6h00 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, Paul Pogba pourrait soit s’engager en faveur du club de la capitale ou du Real Madrid selon un haut représentant de la direction de la Juventus.

En fin de contrat au terme de la saison, Paul Pogba fait beaucoup parler de lui dans les médias, ou plutôt, sa situation fait couler beaucoup d’encre. En effet, alors qu’il ne serait pas contre une prolongation à Manchester United, un départ libre de tout contrat semble être plus réaliste à l’instant T selon la presse anglaise. Et alors qu’un retour à la Juventus semblait être une possibilité, cela ne serait désormais plus le cas et le PSG aurait une énorme carte à jouer dans la course à la signature de Pogba.

« Gardez un œil sur le PSG et le Real Madrid »